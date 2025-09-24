Taylor Swift'e ulaşmak isteyen eski polis gözaltına alındı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in nişanlısı Travis Kelce'nin Kansas'taki evinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir zamanlar polis olan özel dedektif Justin Lee Fisher, şarkıcıya tebligat belgelerini ulaştırmaya çalışırken gözaltına alındı.

Taylor Swift ve Travis Kelce

"ÇİTLERDEN ATLAYARAK GİRDİ"

Yaklaşık iki hafta önce yaşanan olayda, 35 yaşındaki NFL yıldızı Kelce'nin, Kansas'taki evine giren Fisher, oyuncu Justin Baldoni'nin avukat ekibine ait mahkeme belgelerini Swift'e teslim etmek istiyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre, eski polis olan ve şu an özel dedektif olarak çalışan Justin Lee Fisher, "özel bir konutun çitlerinden atlayarak" girmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

Olayın arka planında ise Swift'in eski arkadaşı Blake Lively ile oyuncu Justin Baldoni arasındaki yasal süreç yatıyor.

Lively, "It Ends with Us" filminde birlikte rol aldığı Baldoni'ye cinsel taciz ve karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle dava açmıştı. Buna karşılık Baldoni, Lively ve eşi Ryan Reynolds'a iftira ve gasp davası açmış, bu davada Taylor Swift'in adı da geçmişti.

Kelce'nin evindeki bu gözaltı, hakimin, davalarla ilgili Swift'in ifadesinin alınması talebini reddetmesinden sadece iki gün sonra gerçekleşti.

Blake Lively ve Justin Baldoni

"İŞİMİ YAPIYORDUM"

Gözaltı sonrası konuşan Fisher, "Muhtemelen özel dedektiflik lisansımı kaybetmemin dışında hiçbir şekilde zarar görmedim" ifadelerini kullandı.

Fisher, 15 Ekim'de Leawood Belediye Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Fisher, 2013-2021 yılları arasında Kansas Polis Departmanı'nda polis memuru olarak görev yapmıştı. 2023'te karıştığı bir aile içi olay nedeniyle beş yıllığına polislik lisansı iptal edilmişti.