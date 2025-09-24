Obama'lardan boşanma iddiasına 250 milyon dolarlık yanıt

Obama'lardan boşanma iddiasına 250 milyon dolarlık yanıt
Yayınlanma:
Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, haklarındaki boşanma iddialarını 250 milyon dolarlık yatta yaptıkları tatille yalanladı.

Haklarında boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, İtalya'da, yönetmen Steven Spielberg'e ait 250 milyon dolarlık lüks yatta birlikte görüntülendi.

Portofino açıklarında güneşlenerek ve sohbet ederek vakit geçiren ünlü çift, böylece boşanma iddialarını da yalanlamış oldu.

barack-obama-michelle-obama-yacht.webp

BARACK OBAMA DAHA SONRA GELDİ

Michelle Obama, Spielberg'in yatına, eşinden birkaç saat önce geldi. Yönetmen, Michelle Obama'yı sıcak bir kucaklaşmayla karşıladı.

Barack Obama ise daha sonra güvenlik eşliğinde yata katıldı.

barack-obama-michelle-yacht.webp​​​​​​​

İDDİALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1992'den beri evli olan ve Malia (27) ile Sasha (24) adında iki kızı olan çift hakkındaki boşanma söylentileri, Barack Obama'nın eski başkan Jimmy Carter'ın cenaze törenine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlık yemin törenine tek başına katılmasıyla başlamıştı.

michelle-obama-yacht.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai'ye rakip geliyor!
Elvis Presley'in evini satmaya kalktı! "Hayali şirket" oyunu bozuldu
Şahan Gökbakar isyan etti: Bu nasıl adalet sistemi?
