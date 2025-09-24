Obama'lardan boşanma iddiasına 250 milyon dolarlık yanıt

Haklarında boşanacakları yönünde iddialar ortaya atılan, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, İtalya'da, yönetmen Steven Spielberg'e ait 250 milyon dolarlık lüks yatta birlikte görüntülendi.

Portofino açıklarında güneşlenerek ve sohbet ederek vakit geçiren ünlü çift, böylece boşanma iddialarını da yalanlamış oldu.

BARACK OBAMA DAHA SONRA GELDİ

Michelle Obama, Spielberg'in yatına, eşinden birkaç saat önce geldi. Yönetmen, Michelle Obama'yı sıcak bir kucaklaşmayla karşıladı.

Barack Obama ise daha sonra güvenlik eşliğinde yata katıldı.

​​​​​​​

İDDİALAR NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1992'den beri evli olan ve Malia (27) ile Sasha (24) adında iki kızı olan çift hakkındaki boşanma söylentileri, Barack Obama'nın eski başkan Jimmy Carter'ın cenaze törenine ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem başkanlık yemin törenine tek başına katılmasıyla başlamıştı.