Soruşturmanın ardından Manifest'ten ilk hamle!

Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan Manifest grubundan ilk hamle geldi.

6 kadının oluşturduğu, son dönemin popüler müzik grubu Manifest, 6 Eylül Pazar günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Manifest grubunu hedef alan Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda grubu sert sözlerle eleştirerek haklarında işlem yapılması gerektiğini söyledi.



İlkin Aydın Manifest kararına dayanamadı: Öldürülen kadınları hatırlattıİlkin Aydın Manifest kararına dayanamadı: Öldürülen kadınları hatırlattı

KAPATMA KARARI ALDILAR

Soruşturmanın ardından henüz açıklama yapmayan Manifest grubundan ilk hamle geldi. Grup üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, X hesaplarını kapatma kararı aldı.

Kullanıcılar, grup üyelerinin hesabına girmek istediklerinde "Böyle bir hesap bulunmuyor" uyarısıyla karşılaştı.



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

