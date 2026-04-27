Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve sakalından örnekler alınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu. Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu, Avustralya’dan Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı.
Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu test sonucu belli oldu. Ünlü şefin test sonucu negatif çıktı.
Mika Raun tahliye oldu! İlk açıklama videolu geldi
"BANA GÜVENEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"
Test sonucu negatif çıkan Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Devletimizin yürüttüğü soruşturma sürecinin hassasiyetine ve gizliliğine saygı gereği açıklama zamanını özenle belirledim.
- Haberi alır almaz ilk fırsatta Avustralya'dan Türkiye'ye geldim. İfademi verdim, testlerim alındı ve 14 Nisan itibarıyla tüm işlemlerim tamamlandı.
- Bugün resmi raporlarla da doğrulandığı üzere tüm test sonuçlarım negatif.
- Bu süreçte yanımda olan ve bana güvenen herkese teşekkür ederim."