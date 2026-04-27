Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve sakalından örnekler alınan ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu. Sivrioğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ünlü şef Somer Sivrioğlu, Avustralya’dan Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu test sonucu belli oldu. Ünlü şefin test sonucu negatif çıktı.

Mika Raun tahliye oldu! İlk açıklama videolu geldiMika Raun tahliye oldu! İlk açıklama videolu geldi

"BANA GÜVENEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Test sonucu negatif çıkan Somer Sivrioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • "Devletimizin yürüttüğü soruşturma sürecinin hassasiyetine ve gizliliğine saygı gereği açıklama zamanını özenle belirledim.
  • Haberi alır almaz ilk fırsatta Avustralya'dan Türkiye'ye geldim. İfademi verdim, testlerim alındı ve 14 Nisan itibarıyla tüm işlemlerim tamamlandı.
  • Bugün resmi raporlarla da doğrulandığı üzere tüm test sonuçlarım negatif.
  • Bu süreçte yanımda olan ve bana güvenen herkese teşekkür ederim."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Magazin
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un kalbi durdu: Yoğun bakımda!
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un kalbi durdu: Yoğun bakımda!
12 yıllık beraberlik sona erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti boşandı
12 yıllık beraberlik sona erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti boşandı
Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı: 5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti
Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı: 5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti