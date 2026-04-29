Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un kalbi durdu: Yoğun bakımda!

Yayınlanma:
Annesine eşlik ettiği Lizbon tatilinde aniden fenalaşan ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle hayata döndürülen 30 yaşındaki oyuncunun yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a iş seyahatinde eşlik etmek için Portekiz’in başkenti Lizbon’a gitti.

30 yaşındaki ünlü oyuncu, Lizbon seyahati sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hastaneye kaldırılan Çubuk’un bir süre kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuncunun kalbi yeniden çalıştırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati risk ortadan kalktı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Çubuk’un bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı ifade edildi.

12 yıllık beraberlik sona erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti boşandı12 yıllık beraberlik sona erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti boşandı

Yer aldığı diziler:

Cennet’in Gözyaşları

Aşk Ağlatır

Sol Yanım

Duran

Ah Nerede

Baba

Adım Farah

Can Borcu

Sinema filmi:

Bir Nefes Daha (2020)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Magazin
12 yıllık beraberlik sona erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti boşandı
12 yıllık beraberlik sona erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti boşandı
Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı: 5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti
Ünlü oyuncu sessiz sedasız boşandı: 5 yıllık evlilik 5 dakikada bitti