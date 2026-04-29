Ünlü oyuncu Oktay Çubuk'un kalbi durdu: Yoğun bakımda!
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a iş seyahatinde eşlik etmek için Portekiz’in başkenti Lizbon’a gitti.
30 yaşındaki ünlü oyuncu, Lizbon seyahati sırasında aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, hastaneye kaldırılan Çubuk’un bir süre kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuncunun kalbi yeniden çalıştırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati risk ortadan kalktı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Yoğun bakıma alınan ünlü oyuncunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı bulunmadığı belirtilen Çubuk’un bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacağı ifade edildi.
Yer aldığı diziler:
Cennet’in Gözyaşları
Aşk Ağlatır
Sol Yanım
Duran
Ah Nerede
Baba
Adım Farah
Can Borcu
Sinema filmi:
Bir Nefes Daha (2020)