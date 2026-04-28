12 yıllık beraberlik sona erdi: Pelin Karahan ve Bedri Güntay çifti boşandı

2014 yılında dünyaevine giren oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay, 12 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

Ali Demir ve Eyüp Can adında iki çocukları bulunan çift, ayrılık kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak bir açıklama ile duyurdu.

"KARŞILIKLI SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE"

Çift, yayınladıkları açıklamada evliliklerini karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde noktaladıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki süreçte de iki çocuğumuzun ebeveynleri olarak ortak sorumluluğumuz ve birbirimize duyduğumuz saygı devam edecektir. Çocuklarımızın üstün yararının korunması ve gelişim süreçlerinin olumsuz etkilenmemesi adına; basın mensuplarının ve kamuoyunun, aile hayatımızın gizliliğine gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz."

Pelin Karahan, daha önce 2011-2013 yılları arasında Erdinç Bekiroğlu ile bir evlilik yaşamıştı.