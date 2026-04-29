Konserde büyük sürpriz! Melike Şahin anne oluyor

Ünlü şarkıcı Melike Şahin, İstanbul konserinde hayranlarına müjdeli haberi verdi. Sahnede büyüyen karnını gösteren Şahin, anne olacağını açıkladı.

Diva Yorgun, Nasır, Bedelini Ödedim ve Pusulam Rüzgar gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Melike Şahin, İstanbul konseri sırasında hayranlarına müjdeli haberi duyurdu.

2023 yılında Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Şahin, büyüyen karnını göstererek ilk kez anne olacağını açıkladı.

Duygusal anların yaşandığı konserde ünlü şarkıcı, mutluluğunu sahneden dile getirdi.

"GÜNLERDİR HEYECANLA BU AKŞAMI BEKLİYORUM"

Şahin, konser sırasında şu sözleri söyledi:

"Umarım iyi akşamlar geçireceğiz. Bu salı akşamınızı benimle geçirmek istediğiniz için çok mutluyum. Günlerdir heyecanla bu akşamı bekliyorum. Konserlerimiz genelde çok güzel geçiyor, bu akşam da tahminimce öyle olur. Alkışlarınızla ve eşliklerinizle bana yardım edin."

Konser sonrası mutluluğunu sosyal medyaya da taşıyan Melike Şahin, hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük beğeni toplarken, çok sayıda ünlü isim tebrik mesajı gönderdi.

Berdan Mardini’den 10 milyon dolarlık dev yatırım! Herkes 'deli misin' dediBerdan Mardini’den 10 milyon dolarlık dev yatırım! Herkes 'deli misin' dedi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
55 yaşındaki Nuray Sayarı ikizlere hamile olduğunu açıkladı
55 yaşındaki Nuray Sayarı ikizlere hamile olduğunu açıkladı
Berdan Mardini’den 10 milyon dolarlık dev yatırım! Herkes 'deli misin' dedi
Berdan Mardini’den 10 milyon dolarlık dev yatırım! Herkes 'deli misin' dedi