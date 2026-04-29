Diva Yorgun, Nasır, Bedelini Ödedim ve Pusulam Rüzgar gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Melike Şahin, İstanbul konseri sırasında hayranlarına müjdeli haberi duyurdu.

2023 yılında Sedat Arpalık ile nikah masasına oturan Şahin, büyüyen karnını göstererek ilk kez anne olacağını açıkladı.

Duygusal anların yaşandığı konserde ünlü şarkıcı, mutluluğunu sahneden dile getirdi.

Şahin, konser sırasında şu sözleri söyledi:

"Umarım iyi akşamlar geçireceğiz. Bu salı akşamınızı benimle geçirmek istediğiniz için çok mutluyum. Günlerdir heyecanla bu akşamı bekliyorum. Konserlerimiz genelde çok güzel geçiyor, bu akşam da tahminimce öyle olur. Alkışlarınızla ve eşliklerinizle bana yardım edin."