55 yaşındaki Nuray Sayarı ikizlere hamile olduğunu açıkladı

15 Ağustos’ta Ahmet Destan ile dünyaevine giren ünlü astrolog Nuray Sayarı, yaptığı son açıklamayla gündem oldu. Hamile olduğunu duyuran Sayarı, ikiz bebek beklediğini paylaştı.

Ünlü astrologun açıklaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

55 yaşındaki Sayarı, yaptığı paylaşımda ikiz bebek beklediğini açıklayarak sevincini dile getirdi.

Ünlü isim, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Künfeyekün"

Sayarı’nın açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü astrologun, ilk evliliğinden de iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.

BERNA LAÇİN'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Bebek haberinin ardından Berna Laçin’in yaptığı esprili yorum da sosyal medyada gündem oldu. Sayarı'nın hamilelik haberini alıntılayan Laçin, "Hah patlatsam mı bir tane ben de son düzlükte" sözleriyle dikkat çekti.