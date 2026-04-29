Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da verdiği konserde estetik bir operasyon geçirdiğini açıklayarak dikkat çekmişti.

Gündeş, konser sırasında yaptığı açıklamada estetik müdahale geçirdiğini şu sözlerle dile getirmişti:

"Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Sizler için yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?"

AMELİYATIN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI

Ünlü şarkıcının yüz gerdirme ameliyatı için ödediği fiyat ise dudak uçuklattı.

Ebru Gündeş’in açıklamasının ardından Gel Konuşalım programında konuşan Ece Erken, ünlü şarkıcının operasyonu lüks bir özel klinikte geçirdiğini ve bu operasyon için yaklaşık 10 milyon lira harcadığını öne sürdü.

Ortaya atılan bu iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Gündeş'ten bir açıklama gelmedi.

