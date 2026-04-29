Kanserle mücadele eden ünlü sunucudan yeni açıklama!

Rektum kanseri teşhisi sonrası zorlu bir ameliyat süreci geçiren ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

2025 yılının Kasım ayında kendisine rektum kanseri teşhisi konulduğunu açıklayan Vahapoğlu, ocak ayında ameliyat olduğunu söyledi.

"HASTALIĞIMIN SONUNDAYIZ"

Önceki akşam bir etkinlikte görüntülenen Ece Vahapoğlu, tedavi sürecinin sona yaklaştığını belirterek şu sözleri söyledi:

"Hastalığımın sonundayız. Artık bitti ve tamamen işe odaklıyım artık. Hamileyken de kanser tedavisi gördüm o süreçteyken de çalıştım"

Habertürk'ün haberine göre, Vahapoğlu, hastalık sürecinde en büyük gücünün çevresinden aldığı destek olduğunu ifade etti.

"BU DURUMU UNUTMAK İSTERDİM"

Ailesi ve arkadaşlarının yanında olduğunu vurgulayan sunucu, özellikle oğlunun kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi:

"Arkadaşlarım hep benimle oldu. Oğluma da bakanlar oldu. Destekleyici bir süreç oldu. Kolumun uyuşması bu süreçte beni zorlayan şey oldu. Hala sol kolum bir ufak uyuşuk. Bu durumu unutmak isterdim. Bu hastalıkla mücadele eden arkadaşlar için şunu söylemek isterim. Moralinizi yüksek tutun. Tıp çok ilerledi. Psikolojiyi de iyi yönetmek gerekiyor. Oğlum beni en çok motive eden şey oldu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

