Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio’nun İstanbul’a geleceği iddia edildi.

Leonardo DiCaprio’nun, İstanbul’da sahne alacak elektronik müzik ikilisi Adriatique’in büyük bir hayranı olduğu ve grubu daha önce de yakından takip ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncunun, 9 Mayıs’taki İstanbul konserini kaçırmak istemediği öne sürüldü.

KALACAĞI OTEL AYARLANDI

Gel Konuşalım programında konuşan gazeteci Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Leonardo DiCaprio adına Karaköy'de bulunan popüler bir otelde rezervasyon yapıldı.

Bu gelişme, ünlü oyuncunun Türkiye ziyaretine kesin gözüyle bakıldığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Menajerlik ekibiyle gerekli görüşmelerin yapıldığı belirtilirken, ünlü oyuncunun tüm isteklerinin karşılandığı ve organizasyonun buna göre düzenlendiği aktarıldı.

