Berdan Mardini’den 10 milyon dolarlık dev yatırım! Herkes 'deli misin' dedi

Yayınlanma:
Berdan Mardini, yaptığı 10 milyon dolarlık dev yatırımla dikkat çekti. Mardin’de fabrika kuran ünlü şarkıcı, çevresinden "Sen deli misin?" şeklinde tepkiler aldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, bu kez müzik kariyerinin dışında attığı bir adımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, memleketi Mardin’de kurduğu fabrika ile gülden elde edilen ürünlerin üretimine başladı.

2016 yılından bu yana bu projeye odaklandığını belirten Mardini, yaklaşık 78 haneli bir köyde kurduğu tesis için 10 milyon dolarlık yatırım yaptığını açıkladı.

"Varımı yoğumu bu işe koydum. Evlerimi, arabalarımı verdim" diyen ünlü şarkıcı, "Sen deli misin?" sözleriyle sık sık karşılaştığını dile getirdi.

"KÖYDEN ŞEHRE GÖÇÜ AZALTMAK İSTİYORUZ"

Projeyle yalnızca üretim yapmayı hedeflemediğini vurgulayan Mardini, köy yaşamını desteklemek ve göçü azaltmak istediğini söyledi:

"Köyden şehre göçü azaltmak istiyoruz. İnsanlar kendi toprağında mutlu olsun istiyorum. Önceliğim kadın istihdamını arttırmaktı."

"450-500 KİŞİ ÇALIŞACAK "

Mardini, projeyi şu sözlerle anlattı:

"5000 yıl sonra Mezopotamya bolgesinde ve ülkemizin Mardin'ine geri gelen, ana vatanına geri getirdiğimiz rosa damascena, bu güzel gülleri bu gül yüzlü kadınlar toplayacak, sezonda 450-500 kişi çalışacak . Ülkeme sadece şarkılarımla değil kazandırmak için de çalışacağım . 10 Mayıs Mardin'de gül hasadında inşallah buluşacağız Rabbim kısmet ederse. "

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

