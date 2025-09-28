Sitare Akbaş'tan "hamilelik" yanıtı!

Ağustos ayında kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturan Sitare Akbaş, hakkında çıkan hamilelik iddialarına açıklık getirdi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; evliliğinin güzel gittiğini belirten Sitare Akbaş, eşiyle yoğun iş temposu nedeniyle henüz balayına çıkamadıklarını söyledi.

BALAYINDAN ÖNCE TİYATRO TADİLATI

Akbaş, "Henüz balayına çıkmadık. Bir tiyatromuz var ve onun tadilatına girdik. Önce evi taşıdık, şimdi tiyatro tadilatı ile uğraşıyoruz. Bir boya ustasına dönüştüm, balayı seneye yazın olacak" diyerek önceliğinin işleri olduğunu vurguladı.

Oyuncu, hamile olduğu için Cengiz Orhonlu ile nikâh masasına oturduğu iddialarını da kesin bir dille yalanlayarak, "Değilim arkadaşlar, bir buçuk ay oldu evleneli. Olursa da mutlulukla söylerim. Evlilik güzel gidiyor, dostluğumuza bir de nikâhımızı eklemiş olduk" ifadelerini kullandı.