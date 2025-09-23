Serenay Sarıkaya'dan 50 bin lira açıklaması!

Serenay Sarıkaya'dan 50 bin lira açıklaması!
Yayınlanma:
İstanbul'da bir sergiye katılan Serenay Sarıkaya, fiyatının 50 bin lira olduğu konuşulan terlikleriyle ilgili açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Arnavutköy'deki bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara yansımıştı.

Spor giyim tarzı ve ayaklarındaki yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çeken Sarıkaya'nın bu terliklerinin fiyatının 50 bin lira olduğu konuşulmuştu.

"HER SEFERİNDE HEYECANLANACAK BİR ŞEY YOK"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, İstanbul'da bir sergiye katılan ve 50 bin liralık terlikleriyle ilgili konuşan Sarıkaya, "O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum" dedi.

serenay-sarikaya-terlik.webp

Nurgül Yeşilçay evini yaptırdı İstanbul'u terk etti!Nurgül Yeşilçay evini yaptırdı İstanbul'u terk etti!

"BU SENE ÇALIŞMAYI İSTEMEMİŞTİM"

Yoğun iş temposunun ardından kendisine zaman ayırdığını belirten oyuncu, "Uzunca bir süredir İstanbul’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım" diye konuştu.

Sanat etkinliklerini de yakından takip ettiğini söyleyen Sarıkaya, "Her sene takip etmeye çalışıyorum, harika eserler var. Vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

serenay-sarikaya-sergi.jpg

Kaynak:Habertürk

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Magazin
Nurgül Yeşilçay evini yaptırdı İstanbul'u terk etti!
Nurgül Yeşilçay evini yaptırdı İstanbul'u terk etti!
Dilan Polat 75 bin lira maaşı duyunca isyan etti: Sosyal medyada tepki yağdı!
Dilan Polat 75 bin lira maaşı duyunca isyan etti: Sosyal medyada tepki yağdı!