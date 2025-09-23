Serenay Sarıkaya'dan 50 bin lira açıklaması!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Arnavutköy'deki bir güzellik merkezinden çıkarken kameralara yansımıştı.

Spor giyim tarzı ve ayaklarındaki yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çeken Sarıkaya'nın bu terliklerinin fiyatının 50 bin lira olduğu konuşulmuştu.

"HER SEFERİNDE HEYECANLANACAK BİR ŞEY YOK"

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, İstanbul'da bir sergiye katılan ve 50 bin liralık terlikleriyle ilgili konuşan Sarıkaya, "O çok eski bir terlik. Daha önce de fotoğrafları çekilmişti. Her seferinde heyecanlanacak bir şey yok aslında. Rahat hissettiğim için tercih ediyorum" dedi.

Nurgül Yeşilçay evini yaptırdı İstanbul'u terk etti!

"BU SENE ÇALIŞMAYI İSTEMEMİŞTİM"

Yoğun iş temposunun ardından kendisine zaman ayırdığını belirten oyuncu, "Uzunca bir süredir İstanbul’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım" diye konuştu.

Sanat etkinliklerini de yakından takip ettiğini söyleyen Sarıkaya, "Her sene takip etmeye çalışıyorum, harika eserler var. Vakit buldukça ilgilenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.