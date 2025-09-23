Nurgül Yeşilçay evini yaptırdı İstanbul'u terk etti!

Uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, İstanbul'u terk etti. Ünlü oyuncu, kendisine İzmir'de, doğanın içinde tek katlı bir ev yaptırdı.

Son olarak 'Veda Mektubu' dizisinde rol alan Yeşilçay, evinin inşaat sürecinde her detayıyla yakından ilgilendi.

İnşaat alanından çektiği videoları sık sık sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, ustaların başında bekleyerek her aşamasını takip etti.

İLK OLARAK MUTFAK TAMAMLANDI

Evin ilk tamamlanan kısmı, Nurgül Yeşilçay'ın en çok vakit geçirdiği mutfak oldu. Büyük bir pencereden bahçeyi gören mutfakta, siyah tezgahlar ve ahşap renkli oturma alanları tercih edildi.

Mutfakla birleşik olan salonu ise devasa bir bahçeye açılıyor. Bahçenin bir bölümü ise yüzme havuzuna ayrılmış durumda.

Isınmak için şöminenin kullanıldığı evin duvarlarında geometrik desenli karolar dikkat çekerken, dış cepheye asılan hasır aydınlatmalar ve pencere kenarlarındaki mavi şeritler yer alıyor.