"Seninle çalışamayız" demişti: Ünlü çift rakip oldu!

Esra Ronabar ve Barış Falay çifti, yeni sezonda aynı gün yayınlanacak dizilerle birbirlerine rakip oldu.

Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esra Ronabar, yeni dizisi Sahipsizler'in setinden çıktığını söyledi.

Gazetecilerin, "Eşiniz Barış Falay’la birlikte bir projede yer almak ister misiniz?" sorusu üzerine Ronabar, şöyle yanıt verdi:

"Evde işler başka, sette işler başka. Yıllarca karı koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca uzun yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu’nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. Üç dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve ‘Seninle çalışamayız’ demiştim. Ama şimdi farklı. Bir tiyatro oyununa vurulduk, ikimiz de çok sevdik. Fakat tam sahnelemeyi planlarken yeni sezonda Barış da anlaştı, ben de. Böylece tiyatro planı ertelendi, ikimiz de farklı dizilerle aynı gün yayındayız."