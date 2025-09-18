"Seninle çalışamayız" demişti: Ünlü çift rakip oldu!

"Seninle çalışamayız" demişti: Ünlü çift rakip oldu!
Yayınlanma:
Oyuncu çift Esra Ronabar ve Barış Falay, yeni sezonda ekranlara dönerek birbirlerine rakip oldu.

Esra Ronabar ve Barış Falay çifti, yeni sezonda aynı gün yayınlanacak dizilerle birbirlerine rakip oldu.

Nişantaşı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esra Ronabar, yeni dizisi Sahipsizler'in setinden çıktığını söyledi.

esra-ronabar.webp

"TAM SAHNELEMEYİ PLANLARKEN..."

Gazetecilerin, "Eşiniz Barış Falay’la birlikte bir projede yer almak ister misiniz?" sorusu üzerine Ronabar, şöyle yanıt verdi:

"Evde işler başka, sette işler başka. Yıllarca karı koca birlikte iş yapmadık. Yalnızca uzun yıllar önce İzmir Şehir Tiyatrosu’nda küçücük bir sahnemiz olmuştu. Üç dakikalık sahneyi 13 dakika oynamıştık. O zaman mesleğin başındaydım ve ‘Seninle çalışamayız’ demiştim. Ama şimdi farklı. Bir tiyatro oyununa vurulduk, ikimiz de çok sevdik. Fakat tam sahnelemeyi planlarken yeni sezonda Barış da anlaştı, ben de. Böylece tiyatro planı ertelendi, ikimiz de farklı dizilerle aynı gün yayındayız."

esra-ronabar-baris-falay.webp

Ünlü şarkıcı 12 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlattı: İzlemesi o kadar zor ki...Ünlü şarkıcı 12 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlattı: İzlemesi o kadar zor ki...

Esra Ronabar'ın dizisi "Sahipsizler" ve Barış Falay'ın yeni dizisi "Kuruluş Orhan", Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak. Bu durum, karı koca olan ünlü çifti, ekranda reyting için karşı karşıya getirecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
BMW logosunu sessiz sedasız değiştirdi:
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Otomotiv devi yaklaşık 760.000 aracı yangın riski nedeniyle geri çağırıyor
Evinizde otururken aniden karanlıkta kalabilirsiniz: 22 ilçe için uyarı geldi tedbirinizi alın
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Yakıt tüketimini düşüren lastik çıktı: Bakın başka ne özellikleri var
Magazin
Bengü isyan etti! "Allah'ım, yüzüne ne yaptın?"
Bengü isyan etti! "Allah'ım, yüzüne ne yaptın?"
Ünlü şarkıcı 12 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlattı: İzlemesi o kadar zor ki...
Ünlü şarkıcı 12 yaşındaki kızının yaşadıklarını anlattı: İzlemesi o kadar zor ki...