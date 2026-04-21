Rıza Tamer'in menajerlik şirketinden açıklama: Ölümü şüpheli bulunmuştu

Popstar yarışmasıyla tanınan ve son dönemde “Benden Sonra” şarkısıyla yeniden geniş kitlelere ulaşan şarkıcı Rıza Tamer, 17 Nisan’da hayatını kaybetti.

43 yaşındaki ünlü şarkıcının vefatı sanat dünyasında büyük üzüntü yaratırken, ölümünün şüpheli bulunması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tamer’in ani ölümü sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp raporunun beklendiği öğrenildi.

"ADLİ TIP RAPORU HENÜZ AÇIKLANMAMIŞTIR"

Yaşanan gelişmelerin ardından Rıza Tamer’in menajerlik şirketi, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine karşı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sanatçımız Rıza Tamer’in aramızdan ayrılışını derin bir üzüntü ve büyük bir şokla karşılamış bulunuyoruz.

Yaklaşık dört aydır birlikte çalıştığımız Rıza Tamer, bizim için yalnızca bir sanatçı değil; aynı zamanda bir aile dostu, ailemizin bir ferdi haline gelmişti. Bu nedenle acımız tarifsiz derecede büyüktür.

Geçmişte yaşadığı herkes tarafından bilinen zorluklara rağmen, son dönemde hayatının en sağlıklı, en mutlu ve en huzurlu zamanlarını yaşamaktaydı. Bu yıl için hazırladığı albüm yayın aşamasına gelmiş; yakın süreçte ödül törenleri, öğrencilerle söyleşiler ve düet projeleri planlanmıştı.

Resmî süreç halen devam etmekte olup, adli tıp raporu henüz açıklanmamıştır. Bu hassas süreçte, doğruluğu teyit edilmemiş hiçbir bilgi ve paylaşıma itibar edilmemesini, herkesin saygı çerçevesinde hareket etmesini önemle rica ediyoruz.

Vefatı ve özel hayatıyla ilgili ortaya atılan asılsız yorum ve spekülasyonlar, hem ailesini hem de sevenlerini derinden yaralamaktadır.

Gerekli açıklamalar, resmî kurumlardan net alındıktan sonra tarafımızca yapılacaktır.

Canımız Rıza Tamer’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Rıza Tamer, reçeteli ilaçlarını içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi evinde yapılan Tamer, arkadaşı Ş.T.E. eşliğinde ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tamer, buradaki müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye sevk edildi. 43 yaşındaki ünlü şarkıcı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şarkıcının ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet savcısı tarafından inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.