Okul saldırıları paylaşımı tepki çeken Biricik Suden sessizliğini bozdu!
Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Biricik Suden, sessizliğini bozdu.
Türkiye, geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarıyla sarsılırken, Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in sosyal medyada verdiği bir yanıt tepki çekmişti.
"Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun?" sorusuna yanıt veren Biricik Suden, "Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum" demişti.
Bu paylaşımın ardından sosyal medyada tepki toplayan Biricik Suden, sessizliğini bozdu.
İrem Helvacıoğlu'nun boşanmasında sürpriz şart! Nafaka ve tazminattan vazgeçti
"DURUŞUMDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİM"
Sözlerinin yanlış yorumlandığını belirten Biricik Suden, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Ülkemizde yaşanan trajik olayın ardından paylaştığım metin; acılardan rant devşiren, dijital dünyada duyarlılığı şova dönüştüren ancak telefonlarını bıraktıkları an hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam eden kişi ve bazı yayın organları tarafından saptırılmıştır.
- Bana gelen, 'Olayla ilgili paylaşım yap' baskılarına toplu bir cevap olarak verdiğim, ancak üslubu sebebiyle yanlış anlaşılmaya müsait olan ifadem üzerinden arzu ettikleri etkileşimi almış olabilirler. Beni tanıyanların bildiği üzere; bu tür acıların son bulması için sosyal medya histerisine değil, akla ve bilime sığınmalıyız.
- Bu tür iftiracılar yüzünden duruşumdan ödün vermeyeceğimi, üretmeye ve takipçilerimle paylaştığım disiplinli yaşam rutinime devam edeceğimi bilmenizi isterim."
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının