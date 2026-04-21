ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!

Dünya çapında milyonlarca dinleyiciye sahip olan 21 yaşındaki ABD'li ünlü şarkıcı D4vd (David Anthony Burke), geçtiğimiz yıl aniden ortadan kaybolan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'in ölümüyle ilgili davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Eylül 2025'te Hollywood’daki bir otoparkta, D4vd’nin üzerine kayıtlı bir araçtan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri harekete geçmişti. Yapılan incelemede, aracın bagajında iki siyah çanta içerisinde parçalanmış ve çürümeye yüz tutmuş insan kalıntıları bulunmuştu.

Adli tıp incelemeleri sonucunda bu kalıntıların, Nisan 2025’ten beri kayıp olan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez’e ait olduğu kesinleşmişti.

CİNAYETİN ARKASINDAKİ MOTİVASYON NEYDİ?

Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hochman, mahkemede cinayetin nedenini açıkladı. İddianameye göre cinayetin arkasındaki motivasyon, D4vd’nin yükselişteki müzik kariyerini koruma hırsıydı.

Savcılık, o dönem 20 yaşında olan şarkıcının, 14 yaşındaki Celeste ile yasa dışı cinsel ilişkiye girdiğini ve genç kızın bu durumu ifşa etme tehdidi üzerine cinayetin işlendiğini öne sürdü.

Savcı Hochman, "Burke, kariyerini yerle bir edebilecek bu ifşayı önlemek için kurbanı pusuya düşürerek öldürdü ve cesedini parçalara ayırdı" dedi.

İDAM CEZASI ALABİLİR

Tutuklu bulunan 21 yaşındaki şarkıcı hakkında hazırlanan iddianame oldukça ağır suçlamalar içeriyor:

Pusu kurarak birinci derece cinayet

Mali kazanç (kariyerini koruma) amacıyla cinayet

Bir soruşturmanın tanığını susturmak için öldürmek

14 yaş altı çocuğa yönelik sürekli cinsel istismar

Bu suçlamalar, davanın özel şartlar kapsamında değerlendirilmesine yol açtı. Bu durum, ünlü şarkıcının suçlu bulunması halinde idam cezası veya şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alabileceği anlamına geliyor.

ANLAŞMALAR TEK TARAFLI FESHEDİLDİ

Pazartesi günü gerçekleşen ilk duruşmada D4vd ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Savunma ekibi, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve gerçek kanıtların cinayetin D4vd tarafından işlenmediğini kanıtlayacağını savundu. Avukatlar, davanın gidişatını değiştirecek deliller sunacaklarını belirterek yeni bir duruşma talep etti.

Bir sonraki duruşmanın tarihi 23 Nisan olarak belirlendi.

Dava süreci devam ederken, şarkıcının bağlı olduğu plak şirketleri ve menajerlik ajansları ünlü şarkıcıyla olan tüm anlaşmalarını tek taraflı olarak feshetti.