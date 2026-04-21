Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! 170 milyonluk malikane, daireler ve mücevherler...

Fatih Ürek’in vefatının ardından gündeme gelen servetiyle ilgili miras süreci tamamlandı.

Fatih Ürek’in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikanesi, Ataşehir’de 5 dairesi, bankada nakit parası, yaklaşık 6 milyon TL değerinde aracı ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.

Bir televizyon programında konuşan gazeteci Seyhan Erdağ, Fatih Ürek’in mirasının yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kız kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığını duyurdu.

ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!

SATIŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANMADI

Öte yandan Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazlar ile aracın satış işlemlerinin henüz tamamlanmadığı, bürokratik sürecin sürdüğü ifade edildi.

Fatih Ürek, ölümünden önce verdiği bir röportajda en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.