Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası paylaşıldı! 170 milyonluk malikane, daireler ve mücevherler...

Fatih Ürek’in vefatının ardından gündeme gelen 170 milyon TL değerindeki malikane, daireler, araçlar ve mücevherlerden oluşan serveti paylaşıldı.

Fatih Ürek’in vefatının ardından gündeme gelen servetiyle ilgili miras süreci tamamlandı.

Fatih Ürek’in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikanesi, Ataşehir’de 5 dairesi, bankada nakit parası, yaklaşık 6 milyon TL değerinde aracı ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu öğrenilmişti.

Bir televizyon programında konuşan gazeteci Seyhan Erdağ, Fatih Ürek’in mirasının yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kız kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat arasında paylaştırıldığını duyurdu.

ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!

SATIŞ İŞLEMLERİ TAMAMLANMADI

Öte yandan Ataşehir ve Bodrum’daki taşınmazlar ile aracın satış işlemlerinin henüz tamamlanmadığı, bürokratik sürecin sürdüğü ifade edildi.

Fatih Ürek, ölümünden önce verdiği bir röportajda en büyük arzusunun kendi adına bir okul yaptırmak olduğunu dile getirmişti. Bir vakıf kurarak eğitime katkı sağlamak istediğini söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Sezen Aksu'dan Milli Takım'a özel şarkı
Sezen Aksu'dan Milli Takım'a özel şarkı
ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!
ABD'yi sarsan cinayette ünlü şarkıcı hakim karşısına çıktı: 14 yaşındaki kızın ölümüyle ilgili şok iddialar!