İrem Helvacıoğlu'nun boşanmasında sürpriz şart! Nafaka ve tazminattan vazgeçti

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar’ın tek celsede biten evliliğinde dikkat çeken detay ortaya çıktı. Helvacıoğlu’nun, kızının soyadını alabilmek için nafaka ve tazminattan vazgeçtiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

2024 yılında evlenen ve 2025 Ekim ayında kızları Sora’yı kucaklarına alan çiftin ayrılığı kadar, boşanma protokolündeki detaylar da gündem oldu.

Evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandıran çift, mahkeme sürecini kısa sürede tamamladı. 6 aylık bebekleri Sora’nın velayeti anne İrem Helvacıoğlu’na verildi.

SOYADI ANLAŞMASI

Boşanma protokolünde yer alan bir madde dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre, taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından soyadı anlaşması yapıldı.

İddiaya göre Kaspar’ın, "Tazminat ve nafaka ödemem, çocuğun okul masrafına da karışmam" sözleri üzerine Helvacıoğlu, "O zaman soyadını da verme" diyerek rest çekti.

Bu restleşmenin ardından Kaspar’ın "Olur" yanıtını vermesiyle birlikte, çiftin kızları Sora’nın soyadının "Helvacıoğlu" olması boşanma protokolüne madde olarak eklendi.

Kaspar, herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına ‘Helvacıoğlu’ soyadının verilmesini kabul etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için "tak çalıştır" ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
