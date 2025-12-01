Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert gibi isimlerin paylaştığı "Çarpıntı" dizisinin hayranlarını üzen bir haber geldi.

Yaşanan hızlı reyting kaybı, dizinin zarar etmesine yol açmış ve dün akşam yayınlanan bölümün alacağı reytingler, dizinin kaderini belirleyecek kritik öneme sahipti.

REYTİNG SONUÇLARI DİZİYİ KURTARAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam yayınlanan bölümün reyting sonuçları, diziyi kurtaramadı. "Çarpıntı", aldığı düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı.

Total: 2.87 reyting (10. sıra) AB: 1.61 reyting (17. sıra) ABC1: 2.36 reyting (11. sıra)

Dizi, özellikle AB grubunda 1.61 gibi oldukça düşük bir reyting alarak kanalın beklentilerinin çok altında kaldı. Alınan bu sonuçlarla birlikte, yeni bölümü ucu ucuna yetiştirilen "Çarpıntı" dizisinin ekran yolculuğunun sona ermesine karar verildi.