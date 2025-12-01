Reytinglerde hüsrana uğramıştı: Final kararı geldi

Reytinglerde hüsrana uğramıştı: Final kararı geldi
Yayınlanma:
Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin başrolü paylaştığı Çarpıntı dizisi için final kararı alındı.

Başrollerini Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert gibi isimlerin paylaştığı "Çarpıntı" dizisinin hayranlarını üzen bir haber geldi.

Yaşanan hızlı reyting kaybı, dizinin zarar etmesine yol açmış ve dün akşam yayınlanan bölümün alacağı reytingler, dizinin kaderini belirleyecek kritik öneme sahipti.

arpinti.webp

Ünlülerden Ömer Belli çağrısı: Boğaz Köprüsü'nden atlamıştıÜnlülerden Ömer Belli çağrısı: Boğaz Köprüsü'nden atlamıştı

REYTİNG SONUÇLARI DİZİYİ KURTARAMADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün akşam yayınlanan bölümün reyting sonuçları, diziyi kurtaramadı. "Çarpıntı", aldığı düşük reytingler nedeniyle final kararı aldı.

Total: 2.87 reyting (10. sıra)

AB: 1.61 reyting (17. sıra)

ABC1: 2.36 reyting (11. sıra)

Dizi, özellikle AB grubunda 1.61 gibi oldukça düşük bir reyting alarak kanalın beklentilerinin çok altında kaldı. Alınan bu sonuçlarla birlikte, yeni bölümü ucu ucuna yetiştirilen "Çarpıntı" dizisinin ekran yolculuğunun sona ermesine karar verildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Kasım'ın son anketi açıklandı: Erdoğan'ı üzecek sonuçlar ortaya çıktı
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi: Meteoroloji uzmanı açıkladı
Magazin
Ünlülerden Ömer Belli çağrısı: Boğaz Köprüsü'nden atlamıştı
Ünlülerden Ömer Belli çağrısı: Boğaz Köprüsü'nden atlamıştı
Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı
Murat Cemcir yoğun bakıma kaldırıldı
Sertab Erener'in davasında 7 yıl sonra karar çıktı
Sertab Erener'in davasında 7 yıl sonra karar çıktı