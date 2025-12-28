Hakan Sabancı VIP araç gönderdi iddiası! Rabia Soytürk ilk kez konuştu

Hakan Sabancı VIP araç gönderdi iddiası! Rabia Soytürk ilk kez konuştu
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Rabia Soytürk’ün, katıldığı davet sonrası Hakan Sabancı’nın gönderdiği VIP araçla yalısına gittiği iddia edildi. Soytürk, aşk sorularına da ilk kez yanıt verdi.

Sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Daha önce Hande Erçel ile yaşadığı uzun soluklu ve çok konuşulan ilişkisiyle sık sık gündem olan Hakan Sabancı’nın, Gayrettepe’de bir davete katılan Rabia Soytürk için özel bir VIP araç gönderdiği öne sürüldü.

hakan-sabanci.webp

Sahnede korkutan kaza! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştüSahnede korkutan kaza! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, davetin ardından VIP araçla mekandan ayrılan ünlü oyuncunun, Sabancı’nın Emirgan’daki yalısına gittiği iddia edildi.

"ÇOK TADI DA KAÇMASIN"

Davette, Hakan Sabancı ile ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara da ilk kez yanıt veren Soytürk, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın." ifadelerini kullandı.

hakan-sabanci-vip-arac-gonderdi-iddiasi-rabia-soyturk-ilk-kez-konustu.jpg

7 ayda iki büyük acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti7 ayda iki büyük acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

Daha önce Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi projelerle izleyici karşısına çıkan Soytürk, şu sıralar ise Teşkilat dizisinde başrol olarak yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
Magazin
Ünlü oyuncu nişanı attı: Her yerden sildi
Ünlü oyuncu nişanı attı: Her yerden sildi
Sahnede korkutan kaza! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü
Sahnede korkutan kaza! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü