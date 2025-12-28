Hakan Sabancı VIP araç gönderdi iddiası! Rabia Soytürk ilk kez konuştu

Sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Rabia Soytürk'ün bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Daha önce Hande Erçel ile yaşadığı uzun soluklu ve çok konuşulan ilişkisiyle sık sık gündem olan Hakan Sabancı’nın, Gayrettepe’de bir davete katılan Rabia Soytürk için özel bir VIP araç gönderdiği öne sürüldü.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, davetin ardından VIP araçla mekandan ayrılan ünlü oyuncunun, Sabancı’nın Emirgan’daki yalısına gittiği iddia edildi.

"ÇOK TADI DA KAÇMASIN"

Davette, Hakan Sabancı ile ilişkisi olup olmadığı yönündeki sorulara da ilk kez yanıt veren Soytürk, "Bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyor. Zamanı gelince konuşulur. Güzel şeyler vardır, çok tadı da kaçmasın." ifadelerini kullandı.

Daha önce Duy Beni, Veda Mektubu ve Kör Nokta gibi projelerle izleyici karşısına çıkan Soytürk, şu sıralar ise Teşkilat dizisinde başrol olarak yer alıyor.