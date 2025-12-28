Sahnede korkutan kaza! Aslı Bekiroğlu'nun kafasına kapı düştü

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, başrolünde yer aldığı 'Sil Baştan' adlı tiyatro oyununun gösterimi sırasında talihsiz bir kaza geçirdi.

Oyun sırasında, sahnede dekor olarak kullanılan bir kapı ünlü oyuncunun kafasına düştü.

Salondaki izleyicilerin gözleri önünde gerçekleşen bu olay, tiyatro salonunda kısa süreli paniğe yol açtı.

HASTANEYE GİTTİ

Aldığı darbeye rağmen oyuna devam eden Bekiroğlu, oyun sonunda kendisini merak eden seyircilere seslenerek, “İyiyim, iyi olacağım” dedi. Yaşadığı kazayı kuliste esprili bir dille canlandıran ünlü oyuncu, sahne arkasında yapılan buz tedavisinin ardından, MR çektirmek için hastaneye gitti.

Aslı Bekiroğlu yaşadığı kazayı böyle canlandırdı

Oyunculuk kariyerine "Adı Mutluluk" ve "Gülümse Yeter" gibi projelerle giriş yapan Aslı Bekiroğlu, ardından "Jet Sosyete" ve "Benim Tatlı Yalanım" adlı dizilerde rol almıştı.