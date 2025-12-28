7 ayda iki büyük acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ay önce annesi Zeliha Keskin’i toprağa veren ünlü oyuncu Serkan Keskin, bu kez babası Vehbi Keskin’in vefatıyla yıkıldı.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan 86 yaşındaki Vehbi Keskin, hayatını kaybetti.

"YORGANCI VEHBİ" OLARAK TANINIYORDU

İzmit’in köklü esnaflarından biri olan Vehbi Keskin, bölge halkı arasında "Yorgancı Vehbi" olarak tanınıyordu.

Keskin ailesi için bu kayıp, 78 yaşında vefat eden anne Zeliha Keskin’in ardından yedi ay içinde yaşanan ikinci kayıp oldu.

Türk yapımcıyı Tom Barrack kurtarmış

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hakan, Erkan ve Serkan Keskin'in babaları olan Vehbi Keskin’in cenazesi, 28 Aralık 2025 Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.