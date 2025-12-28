7 ayda iki büyük acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

7 ayda iki büyük acı! Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti
Yayınlanma:
7 ay önce annesini kaybeden ünlü oyuncu Serkan Keskin, bu kez babası Vehbi Keskin’in vefatıyla sarsıldı. Vehbi Keskin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

7 ay önce annesi Zeliha Keskin’i toprağa veren ünlü oyuncu Serkan Keskin, bu kez babası Vehbi Keskin’in vefatıyla yıkıldı.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan 86 yaşındaki Vehbi Keskin, hayatını kaybetti.

"YORGANCI VEHBİ" OLARAK TANINIYORDU

İzmit’in köklü esnaflarından biri olan Vehbi Keskin, bölge halkı arasında "Yorgancı Vehbi" olarak tanınıyordu.

Keskin ailesi için bu kayıp, 78 yaşında vefat eden anne Zeliha Keskin’in ardından yedi ay içinde yaşanan ikinci kayıp oldu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Hakan, Erkan ve Serkan Keskin'in babaları olan Vehbi Keskin’in cenazesi, 28 Aralık 2025 Pazar günü (bugün) öğle namazını müteakip İzmit Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Bağçeşme Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

