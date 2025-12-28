Türk yapımcıyı Tom Barrack kurtarmış

Nulook Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Fransız yapımı "The Intouchables" filminin Türkiye uyarlaması olan "Yan Yana" filmi nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yer aldığı filmle ilgili konuşan Yıldırım, röportajı sırasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Gülben Ergen'i çıldırtan iddia! "Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız"

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan’a konuşan Yıldırım, "İşler hep mi iyi gitti?" sorusuna verdiği yanıtla ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Tom Barrack'ın kendisini nasıl batmaktan kurtardığını açıkladı.

"ŞİRKETE 25 MİLYON DOLAR KOYDU"

Ünlü yapımcı şu ifadeleri kullandı.