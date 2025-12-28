Türk yapımcıyı Tom Barrack kurtarmış

Yayınlanma:
"Yan Yana" filminin yapımcısı Muzaffer Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack sayesinde nasıl batmaktan kurtulduğunu açıkladı.

Nulook Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, Fransız yapımı "The Intouchables" filminin Türkiye uyarlaması olan "Yan Yana" filmi nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in yer aldığı filmle ilgili konuşan Yıldırım, röportajı sırasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan’a konuşan Yıldırım, "İşler hep mi iyi gitti?" sorusuna verdiği yanıtla ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Tom Barrack'ın kendisini nasıl batmaktan kurtardığını açıkladı.

"ŞİRKETE 25 MİLYON DOLAR KOYDU"

Ünlü yapımcı şu ifadeleri kullandı.

"İki kere battık. İki sinemamız kapandı, maaş ödeyemedik. İş Bankası yatırım fonu, batık şirketin yüzde 65’ini aldı. Sonra Amerikalı bir özel yatırım fonu, ‘Colony Capital’ bizle ilgilendi. Bu fonun sahibi, bugün ABD’nin Türkiye Büyükelçisi olan Tom Barrack’tı. Şirket temsilcisine sinema ve spor salonlarıyla ilgili fikirlerimizi anlattık. Son aşamada özel uçağıyla İstanbul’a geldi. Boğaz’da yemek yedik. Bizi sevdi, yapacaklarımıza inandı ve şirkete 25 milyon dolar koydu. Üç sene sonra bizden 75 milyon dolar para kazandı! Ondan aldığımız fonla spor salonu yatırımlarımızı yapabildik."

