Ünlü oyuncu nişanı attı: Her yerden sildi
Ünlü oyuncu Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın ile ayrıldı. Ağustos ayında nişanlanan çift, sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen tüm fotoğraflarını sildi.

Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisinde hayat verdiği Gökhan karakteriyle ekran karşısına çıkan oyuncu Ali Öner, özel hayatındaki bir gelişme ile gündeme geldi.

Bir süredir Livanur Aydın ile aşk yaşayan ve geçtiğimiz Ağustos ayında aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atan Öner’in, nişanlısıyla yollarını ayırdığı öğrenildi.

Ayrılık iddiaları, çiftin sosyal medya hesaplarındaki hamleleriyle ortaya çıktı. Ali Öner ve Livanur Aydın, birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları ve nişan törenine dair paylaşımları profillerinden sildi.

Birbirlerini takipten de çıkan ikilinin bu hamlesi, ilişkinin sona erdiği şeklinde yorumlandı.

NİŞANLISININ MEMLEKETİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

Bu ayrılık, çiftin kısa bir süre önce gerçekleştirdiği ziyaretin ardından geldi. Dizinin çekim takviminden fırsat bulan Ali Öner, nişanlısı Livanur Aydın ile birlikte Aydın'ın memleketi olan Erzurum Oltu’ya gitmişti.

Livanur Aydın, verdikleri röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Babam Oltulu, ben de uzun süredir gelmiyordum. Ali de merak ediyordu, birlikte gelelim dedik. En çok cağ kebabını merak ediyordu, iki gündür bayılarak yiyor. Tarihi yerleri geziyoruz, oldukça sevdi. Çok güzel vakit geçiriyoruz."

