Oyuncu Mina Derman'ın hakimiyetindeki araç çiçekçi çocukla çarpıştı! Muhabir 'Neden kaçıyorsunuz' dedi

Sahipsizler dizisi ile tanınan Oyuncu Mina Derman, İstanbul Bebek'te, hakimiyetindeki bir otomobil sırasında kaza yaşadı.

Muhabirler olay anında oradaydı. Derman'ın aracı bir çocukla çarpıştı. Video kaydında tam çarpışma anı görülmedi. Çiçekçi bir çocuğun yere düşüp kalktığı ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

2. Sayfa'nın paylaştığı videoda, olay yerindeki muhabir, "Efendim, küçük bir çocuğa çarptınız. Kaçmanıza gerek yoktu" dedi.

Derman, olay ile ilgili kaza anında açıklama yapmadı. Derman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kaçma iddiasını reddetti.

Derman, çarpma olmadığını, çocuğun arabaya çarptığını söyledi.

"KENDİSİ AYAKLANDI"

Derman şunları ifade etti: