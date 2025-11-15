Oyuncu Mina Derman'ın hakimiyetindeki araç çiçekçi çocukla çarpıştı! Muhabir 'Neden kaçıyorsunuz' dedi

Yayınlanma:
Oyuncu Mina Derman'ın hakimiyetindeki otomobil, yoldaki bir çocukla çarpıştı. Olayı görüntüleyen muhabir, "Neden kaçıyorsunuz, çocuğa çarptınız" dedi. Derman, olay sırasında araçtan inmedi. Derman, olayın ardından sosyal medyada açıklama yaptı.

Sahipsizler dizisi ile tanınan Oyuncu Mina Derman, İstanbul Bebek'te, hakimiyetindeki bir otomobil sırasında kaza yaşadı.

Muhabirler olay anında oradaydı. Derman'ın aracı bir çocukla çarpıştı. Video kaydında tam çarpışma anı görülmedi. Çiçekçi bir çocuğun yere düşüp kalktığı ve olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

2. Sayfa'nın paylaştığı videoda, olay yerindeki muhabir, "Efendim, küçük bir çocuğa çarptınız. Kaçmanıza gerek yoktu" dedi.

Emekçiyi işkence ederek dövmüştü: Oyuncu Bahadır Ünlü'den pişkin savunmaEmekçiyi işkence ederek dövmüştü: Oyuncu Bahadır Ünlü'den pişkin savunma

Derman, olay ile ilgili kaza anında açıklama yapmadı. Derman, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada kaçma iddiasını reddetti.

Derman, çarpma olmadığını, çocuğun arabaya çarptığını söyledi.

"KENDİSİ AYAKLANDI"

Derman şunları ifade etti:

whatsapp-image-2025-11-15-at-11-27-38.jpeg

"Hakkımda çıkan haberlere istinaden bir açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Herhangi bir çarpma, kaçma gibi bir olay yaşanmadı ve bunu, o an yanımızda olan bütün muhabir arkadaşlarımız da gördü. Aksine, bahsedilen çocuk arabanın peşinden koşarken, önüme aniden kesilince arabaya çarptı. Dönüp baktığımda çoktan ayaklanmış koşuyordu."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli yağış için tarih verip uyardı
Galatasaray Fenerbahçe gider Mersin'e Beşiktaş gider tersine
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Yarın başlıyor: Uymayanlara 5 bin 856 lira ceza kesilecek
Bu akşam etkili olacak! Bakanlıktan 6 il için sarı kodlu uyarı
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Ayda 43 bin lira geliri olana Avrupa ülkesi oturma izni veriyor: 5 yıl sonra da vatandaş yapacak
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yoğun kar geliyor: Bugün başlayacak
Magazin
Yılbaşında en fazla ücret alacak şarkıcılar belli oldu: Para basacaklar
Yılbaşında en fazla ücret alacak şarkıcılar belli oldu: Para basacaklar
Muazzez Abacı anısı olay oldu: Tarık denen adam ceketini giyecek!
Muazzez Abacı anısı olay oldu: Tarık denen adam ceketini giyecek!