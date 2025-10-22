Oyuncu İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin yaralandığı kazaya soruşturma başlatıldı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, oyuncu İrem Helvacıoğlu ile iki sürücü yaralandı.

Kaza sırasında savrulan otomobillerden biri, kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyen Helvacıoğlu’na çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Helvacıoğlu ve sürücüler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Üç yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HELVACIOĞLU HAMİLEYKEN DE KRİTİK BİR KAZA GEÇİRMİŞTİ

7 aylık hamile olduğu sırada Helvacıoğlu, denizden çıkarken merdivende bir çocuk, akrobatik bir hareketle kafası üstüne düştü. Helvacıoğlu, "Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım." dedi.

Kazanın ardından İstanbul'a dönen ünlü oyuncu, yapılan kontroller sonucu yaşadığı sakatlığın boyutunu öğrendi. Helvacıoğlu, "Bir gün sonra İstanbul'a geldik. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa sebep olduğunu öğrendik" dedi.