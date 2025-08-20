Mert Yazıcıoğlu Orhan oldu: Kuruluş Osman devri bitti

Mert Yazıcıoğlu Orhan oldu: Kuruluş Osman devri bitti
Yayınlanma:
Kuruluş Osman'da bir devir kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Yeni başrolün Mert Yazıcıoğlu olduğu dizinin adı da değişiyor.

Burak Özçivit'in ayrılığının ardından Kuruluş Osman'da bir devir bitti. Dizinin yeni başrolü "Orhan" rolüyle diziye katılacak olan Mert Yazıcıoğlu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sosyal medyada "Kuruluş Orhan" ve "Yükseliş Orhan" gibi isimler gündeme gelse de, yapımcıların son kararının "Sultan Orhan" olduğu ve yazılan ilk senaryoda da bu ismin kullanıldığı öğrenildi.

mert-yazicioglu.webp

TikTok'un zirvesi belli oldu: Hadise'yi geride bıraktıTikTok'un zirvesi belli oldu: Hadise'yi geride bıraktı

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Orhan Bey rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Mert Yazıcıoğlu'na, babası Osman Bey rolünde Cihan Ünal eşlik edecek. Malhun Hatun'un ilerleyen yaşlarını ise Bennu Yıldırımlar canlandıracak. Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakteri içinse Alina Boz ile görüşmeler sürüyor.

ESKİ İSİMLER DE VAR

Çağrı Şensoy (Cerkutay), Faruk Aran (Alaeddin Bey), Belgin Şimşek (Gonca Hatun) ve Yiğit Uçan'ın (Boran Bey) yeni sezonda da ekipte yer alacağı belirtiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

