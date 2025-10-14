Mert Yazıcıoğlu Kuruluş Orhan'ı oynayacak darphane gibi para basacak!

Son yıllarda popüler olan Osmanlı dönem dizilerinin sonuncularından Kuruluş Orhan dizisi büyük bir seyirci kitlesi ile yayımlanmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğinde olan dizi yeni sezonda Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'nin gençlik dönemini konu alacak.

Dizide Orhan Bey'i canlandıran oyuncu, geçtiğimiz günlerde adı uyuşturucu operasyonu ile gündeme gelen Mert Yazıcıoğlu. TV8 ekranlarında yayımlanan Gel Konuşalım'ın konuğu olan gazeteci Mehmet Üstündağ dizi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

BÖLÜM BAŞINA KAZANACAĞI PARA DUDAK UÇUKLATTI

Üstündağ tarafından aktarılan bilgilere göre Orhan Gazi rolü için önce Kıvanç Tatlıtuğ’a sonra Birkan Sokullu'ya götürüldü. İki isim ile anlaşılamaması üzerine teklif Mert Yazıcıoğlu'na götürüldü.

Burak Özçivit'in bölüm başı 4.5 milyon talep ettiğini ve bu talebin karşılanmaması üzerine diziden ayrıldığı haberinin ardından bir flaş bilgi daha yayıldı. Mert Yazıcıoğlu'nun bölüm başı 3 milyon lira kazanacağı öğrenildi.