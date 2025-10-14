Eski başbakan ile teknede yakalanmıştı: Katy Perry'den ilk açıklama

Ünlü şarkıcı Katy Perry, son dönemde adı aşk dedikodularına karışan Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau ile ilişkisi hakkında ilk kez açıklama yaptı.

40 yaşındaki Perry, Londra’daki konseri sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

ESKİ BAŞBAKAN İLE TEKNEDE YAKALANMIŞTI

Katy Perry ile eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau, daha önce baş başa yedikleri yemeğin fotoğraflarının sızmasının ardından magazin gündemini sallamıştı. İkili hakkında ortaya atılan aşk iddiaları, çiftin teknede yakınlaştıkları bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla birlikte belgelenmişti.

"ARTIK VURULMUYORUM"

Hafta sonu magazin basınında yer alan fotoğraflarda California'daki 24 metrelik yatında Trudeau ile birlikte görüntülenen Perry, "İngiltere, Londra, yoğun bir iş gününün ardından böylesin. Her zaman İngiliz erkeklerine neden vurulduğuma şaşırmamalı... Fakat artık vurulmuyorum" dedi.

Bir hayranının kendisine evlilik teklifi etmesi üzerine ise sahneden açıklama yapan Perry, "Keşke 48 saat önce bu teklifle gelseydin" dedi.

Yaz aylarında nişanlısı Orlando Bloom’dan ayrılan Perry’nin, Temmuz ayında Kanada eski başbakanı Justin Trudeau ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, ancak taraflardan resmi bir açıklama gelmemişti.