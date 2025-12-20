Danla Bilic ile Sinan Akçıl arasında 'teşekkür' polemiği: İzin mi almalıyım?

Danla Bilic ile Sinan Akçıl arasında 'teşekkür' polemiği: İzin mi almalıyım?
Yayınlanma:
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic’in jandarma ekiplerine teşekkür etmesi, şarkıcı Sinan Akçıl’ın tepkisini çekti. Akçıl'ın "ciddiyetsiz" suçlamasına Bilic’ten yanıt gecikmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve test süreçlerinin ardından serbest bırakılan Danla Bilic, sosyal medya hesabından süreci anlatıp görevlilere nezaketlerinden dolayı teşekkür etmişti. Bu paylaşıma sert tepki gösteren Sinan Akçıl, fenomenin tavrını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"‘Şafakta da alınmadık demeyiz’ gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? ‘Ben cool’um’ paniği ile kurulmuş bir cümle herhalde. Devletin ciddi işleri ile ilgili espri yapılmaya çalışılmaz."

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklamaUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmıştı: Danla Bilic'ten ilk açıklama

DANLA BİLİC: "HANGİSİ YALAN?"

Akçıl’ın eleştirilerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Danla Bilic, yaşadığı süreci şeffaf bir şekilde anlattığını savundu. Evinin arandığını, kan ve saç testi verdiğini hatırlatan Bilic, gördüğü saygılı muameleye teşekkür etmesinin en doğal hakkı olduğunu belirterek, "Gözaltına alındım, evim arandı, testlerimi verdim. Bana saygılı davranan görevlilere teşekkür ettim. Bunların hangisi yalan? Teşekkür etmek için izin mi almalıyım?" dedi.

"SUÇLU DEĞİLİZ, SONUÇLARI BEKLİYORUZ"

Kendisine yönelik eleştirilerin art niyetli olduğunu savunan ünlü fenomen, suçlu olmadıklarını ve test sonuçlarını beklediklerini vurguladı. Bilic, "Söylediklerimde tek bir yanlış yok. Yaşadıklarımı anlattım ve bunun arkasındayım" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

