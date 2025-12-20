Ünlü oyuncu Feyyaz Yiğit, baba oldu. Mutlu haberi gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medyadan duyurdu. Işık, Instagram paylaşımında Yiğit ile çekilmiş bir fotoğrafına “Baba oldu” notunu ekledi.

Feyyaz Yiğit: Çok para kazanırken alınması zor bir karardı!

Feyyaz Yiğit de İmamoğlu'na oy verdi

Feyyaz Yiğit, 2018 yılında reklamcı Sedef İnanç ile evlenmişti. Kariyerinde Gibi, Ölümlü Dünya, Cinayet Süsü ve Yan Yana gibi yapımlarda rol alan Yiğit, kendine has mizahıyla tanınıyor. Özellikle Haluk Bilginer ile başrolünü paylaştığı Yan Yana, bu sezon sinemada dikkat çeken yapımlardan biri oldu.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Genellikle özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, bu kez güzel bir gelişme ile gündemde. Sosyal medyada haberi alan hayranları, Yiğit’i tebrik mesajlarıyla kutladı.