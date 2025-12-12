Mehmet Ali Erbil'in 3,5 aylık evliliği bitiyor

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliğinde yolun sonuna gelindi.

28 Ağustos 2025 tarihinde Erbil’in Yeniköy’deki evinde düzenlenen sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Henüz 3,5 aydır evli olan ikilinin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

EVDEN AYRILDI

2. Sayfa'nın haberine göre, 28 yaşındaki Gülseren Ceylan, yaklaşık bir hafta önce evden ayrıldı. 68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanma işlemlerini başlatması için vekalet verdi.

Boşanma davasının pazartesi günü açılacağı belirtildi.

MADDİ TALEPTE BULUNAMAYACAKLAR

Ayrılığın temel nedeninin, aradaki yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu iddia edildi.

Çift, evliliklerinde henüz 1 yılı doldurmadığı için dava "anlaşmalı boşanma" olarak görülemeyecek. Ancak tarafların nikâh öncesinde "mal ayrılığı sözleşmesi" imzaladıkları, bu nedenle boşanma sürecinde birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacakları öğrenildi.