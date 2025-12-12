Mehmet Ali Erbil'in 3,5 aylık evliliği bitiyor

Mehmet Ali Erbil'in 3,5 aylık evliliği bitiyor
Yayınlanma:
3,5 ay önce nikah masasına oturan Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliklerini bitirme kararı aldığı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın evliliğinde yolun sonuna gelindi.

28 Ağustos 2025 tarihinde Erbil’in Yeniköy’deki evinde düzenlenen sade bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştiren çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Henüz 3,5 aydır evli olan ikilinin boşanma kararı aldığı öğrenildi.

mehmet-ali-erbil-gulseren-ceylan.jpg

Üzerinden 4 ay geçti: Ağacın altında kalan genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyorÜzerinden 4 ay geçti: Ağacın altında kalan genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor

EVDEN AYRILDI

2. Sayfa'nın haberine göre, 28 yaşındaki Gülseren Ceylan, yaklaşık bir hafta önce evden ayrıldı. 68 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise avukatı Şeyda Yıldırım’a boşanma işlemlerini başlatması için vekalet verdi.

Boşanma davasının pazartesi günü açılacağı belirtildi.

mehmet-ali-erbil-gulseren-ceylan-001.webp

Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştuÖlümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu

MADDİ TALEPTE BULUNAMAYACAKLAR

Ayrılığın temel nedeninin, aradaki yaş farkından kaynaklanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu iddia edildi.

Çift, evliliklerinde henüz 1 yılı doldurmadığı için dava "anlaşmalı boşanma" olarak görülemeyecek. Ancak tarafların nikâh öncesinde "mal ayrılığı sözleşmesi" imzaladıkları, bu nedenle boşanma sürecinde birbirlerinden herhangi bir maddi talepte bulunamayacakları öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Magazin
Üzerinden 4 ay geçti: Ağacın altında kalan genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor
Üzerinden 4 ay geçti: Ağacın altında kalan genç oyuncunun yaşam savaşı sürüyor
Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu
Ölümden dönen Murat Cemcir ilk kez konuştu