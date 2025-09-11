Manifest turnesi neden iptal edildi? İlk açıklama geldi

Yayınlanma:
Haklarında soruşturma açılan, konser görüntülerine erişim engeli getirilen Manifest'in Türkiye turnesi iptal edildi. İptalin ardından ilk açıklama grubun kurucusu Tolga Akış'tan geldi.

6 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini veren Manifest grubuna, sahnedeki dans ve gösterileri nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma açılmış, grup üyeleri savcılık ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılmıştı.

Konser görüntülerine ise “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

manifest-konser.jpg

TÜRKİYE TURNESİ İPTAL EDİLDİ

Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan grup, bugün ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla turnenin iptal edildiğini açıkladı.

İptalin ardından Manifest’in bağlı bulunduğu Hypers’ın kurucusu Tolga Akış’tan ilk açıklama geldi.

manifest-002.webp

Ece Seçkin "salınmasına izin vermeyin" demişti: Başsavcılığın itirazı da reddedildiEce Seçkin "salınmasına izin vermeyin" demişti: Başsavcılığın itirazı da reddedildi

"OLUŞABİLECEK RİSKLERİ DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ"

Tolga Akış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde yaşadığımız durumlar herkesin malumu. Hukuk ekibimizle süreci ilk andan bu yana hassasiyetle yönetiyoruz.

Maalesef ki şu an turnemizi gerçekleştirebileceğimiz sağlıklı bir ortam yok. Manifest’i coşkuyla beklediğinizin farkındayız ama herkes için güvenliği ve bu hassas süreçte oluşabilecek riskleri düşünmek zorundayız. Hepimiz fazlasıyla yıprandık. Bir süre sonra çok daha coşkulu şekilde buluşacağımıza eminiz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

tolga-akis-aciklama.png

7 Şubat 2025'te yayınladıkları ilk tekli olan "Zamansızdık" ile çıkış yapan Manifest grubu; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Zeynep Oktay ve Esin Bahat isimli 6 kadından oluşuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

