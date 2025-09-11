Ece Seçkin "salınmasına izin vermeyin" demişti: Başsavcılığın itirazı da reddedildi

Ece Seçkin "salınmasına izin vermeyin" demişti: Başsavcılığın itirazı da reddedildi
4 yıldır Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez'i takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan A.U.S., adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karara itiraz ederek, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi. Ancak bu itiraz da reddedildi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin ve eşi Çağrı Terlemez polis merkezine, bir süredir A.U.S. tarafından takip ve tehdit edildiklerini bildirerek şikayetçi olmuştu.

"LÜTFEN BU ŞAHSIN SALIVERİLMESİNE İZİN VERMEYİN" DEMİŞTİ

A.U.S. isimli şahsın serbest bırakılmamasını isteyen Ece Seçkin, sosyal medyadan 'imdat' diyerek Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına seslenmişti:

"Yaklaşık 4 yıldır beni ve yakın çevremi ısrarlı şekilde takip eden, sözlü taciz ve tehditlerde bulunan, kendisini 'kocam' zanneden şizofreni hastası şahıs, eşime, 'Seni öldüreceğim, burnunun dibindeyim' içerikli mesajlar atmıştır.

İstanbul dışında yaşayan bu şahıs, defalarca uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, kilometrelerce yol gelip farklı numaralardan gece gündüz aramalarla hayatımızı kâbusa çevirmiştir. Gelinen noktada artık doğrudan yanımıza gelerek bizi öldürmeyi hedeflediğini açıkça ortaya koymaktadır. Üstelik yalnızca bizi değil, kendi ailesini de öldüreceğini defalarca dile getirmiştir.

Şahıs şu anda karakoldadır; fakat kanun gereği kısa süre içinde serbest bırakılacaktır. Polis görevini yapmıştır; ancak hukukun bu noktadaki çaresizliği bizi büyük bir tehlikenin içine sürüklemektedir. 4 yıldır hastalığı nedeniyle kendimizce önlem aldığımız bu durum artık bizim için katlanılmaz bir hâl almıştır. Bu kişinin, serbest bırakılmadan önce hem kendi güvenliği hem de toplumun güvenliği için acilen kontrol altına alınması gerekmektedir. Lütfen bu şahsın salıverilmesine izin vermeyin."

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şikayetin ardından gözaltına alınan şüpheli A.U.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından "ısrarlı takip" ve "tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheli hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmama" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirdi.

BAŞSAVCILIĞIN İTİRAZINI REDDETTİ

Hakimliğin adli kontrol kararına itiraz eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklama kararı verilmesi talebini yineledi.

Ancak hakimlik, başsavcılığın itirazını da reddetti ve şüpheli hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

Kaynak:AA

