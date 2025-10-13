Mahkeme açıkladı: Huysuz Virjin'in milyonlarca liralık mirası ile ilgili karar belli oldu

Seyfi Dursunoğlu’nun vefatının ardından, sanatçının 15 milyon TL’yi bulan servetini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışladığı vasiyeti gündeme gelmiş, ancak yeğenleri Cemal Erhan Saydam ve Evren Saydam mirastaki hak iddialarıyla vasiyetin iptali için dava açmıştı.

DAVA REDDEDİLDİ

İstanbul Anadolu 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, yapılan yargılama sonunda iki yeğenin açtığı davayı reddetti.

Mahkeme kararıyla birlikte, Seyfi Dursunoğlu’nun tüm mal varlığının Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne devri resmen onaylandı.

Huysuz Vİrjin'in hatırası Armağan Çağlayan'la yaşayacak

VASİYETİ RESMEN YERİNE GETİRİLDİ

Gazeteci Müge Dağıstanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bırakıldığı mahkemede gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Böylece Seyfi Dursunoğlu’nun uzun süredir beklenen vasiyeti resmen yerine getirildi.

"HUZURLA UYUYUN"

Tiyatro sahnesinde Seyfi Dursunoğlu’nu canlandıran Armağan Çağlayan, gelişmenin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yattığınız yer incitmesin Seyfi Bey… Huzurla uyuyun…” ifadeleriyle sanatçıyı andı.

Huysuz Virjin'i Kaybetmemizin 4.Yılı

2020 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Türk televizyon tarihinin efsane isimlerinden Seyfi Dursunoğlu, “Huysuz Virjin” karakteriyle sahne ve ekranlarda iz bırakarak eğlence dünyasına damgasını vurmuştu.

KOAH hastalığı bulunan Dursunoğlu, zatürre tedavisi gördüğü hastanede 17 Temmuz 2020 tarihinde, 88 yaşında yaşamını yitirmişti.

Seyfi Dursunoğlu, Üsküdar’daki evinin ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikiminin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne verilmesini vasiyet etti. Sanatçı, vasiyetinde evindeki tüm şahsi eşyalarını yeğeni Güliz Buyrukbilen’e, kullandığı Land Rover marka cipi ise yardımcısı Ümit Yazıcı’ya bıraktı.