Kızıl Goncalar'ın Zeynep'iydi: Yeni adresi belli oldu

Kızıl Goncalar dizisindeki Zeynep karakteriyle adından sıkça söz ettiren genç oyuncu Mina Demirtaş, yeni sezonda yer alacağı projeyi seçti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Demirtaş, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve Amazon Prime için çekilecek olan "Yaz Evi" filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ÇEKİMLER ÖNÜMÜZDEKİ AY BAŞLAYACAK

Erdem Tepegöz'ün yönetmen koltuğunda oturacağı film, genç kuşağın diğer popüler isimleri Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran'ı da bir araya getirecek.

Etkileyici bir anne-kız hikâyesini konu alan filmin çekimleri önümüzdeki ay başlayacak.

Filmin konusuyla ilgili ilk detaylar da belli oldu. Mina Demirtaş, filmde annesi Zeynep'in (Derya Pınar Ak) gençlik yıllarına giden Selin adlı genç kıza hayat verecek.

Onur Seyit Yaran ise "Yaz Evi"nde Sinan karakterini canlandıracak.