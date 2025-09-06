İzmir'de Mustafa Sandal coşkusu: On binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi

İzmir'de Mustafa Sandal coşkusu: On binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi
Yayınlanma:
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal İzmir'de sahne aldı. On binlerce İzmirli Sandal’ın şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin, 8. gününde Mustafa Sandal sahneye çıktı.

Sandal, geçmişten günümüze uzanan repertuvarıyla on binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı.

mustafa-sandal-izmir.jpeg

"BİZİM KONSERİMİZ HİÇBİR KONSERE BENZEMEZ"

Ünlü şarkıcı, sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, bu akşam bambaşka. İzmir’e yakışan bir kalabalık bu akşam. Sizlere zaman tüneli tadında, 90’ların en güzel ve en keyifli yıllarına götürmek istiyorum. Bizim konserimiz hiçbir konsere benzemez, gerçekten çok özel bir gece yaşayacağız. Bizim konserimiz candan, içten, yürekten, bütün samimiyetiyle bir konser."

mustafa-sandal.jpeg

Cemre Baysel: Murat Yıldırım'la olmak...Cemre Baysel: Murat Yıldırım'la olmak...

​​​​​​​2 SAATLİK KONSER

“Aya Benzer”, “İsyankar”, “Beni Ağlatma”, “Araba” ve “Aşka Yürek Gerek” gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendiren Mustafa Sandal’a, alanı dolduran kalabalık eşlik etti. Ünlü şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.

Kaynak:ANKA

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Magazin
Aslıhan Doğan Turan’ın 5 karatlık pırlantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Aslıhan Doğan Turan’ın 5 karatlık pırlantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
İstanbul gecelerinin unutulmaz mekanı Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti
İstanbul gecelerinin unutulmaz mekanı Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti