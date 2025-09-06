İzmir'de Mustafa Sandal coşkusu: On binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi
94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin, 8. gününde Mustafa Sandal sahneye çıktı.
Sandal, geçmişten günümüze uzanan repertuvarıyla on binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı.
"BİZİM KONSERİMİZ HİÇBİR KONSERE BENZEMEZ"
Ünlü şarkıcı, sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir, bu akşam bambaşka. İzmir’e yakışan bir kalabalık bu akşam. Sizlere zaman tüneli tadında, 90’ların en güzel ve en keyifli yıllarına götürmek istiyorum. Bizim konserimiz hiçbir konsere benzemez, gerçekten çok özel bir gece yaşayacağız. Bizim konserimiz candan, içten, yürekten, bütün samimiyetiyle bir konser."
2 SAATLİK KONSER
“Aya Benzer”, “İsyankar”, “Beni Ağlatma”, “Araba” ve “Aşka Yürek Gerek” gibi hafızalara kazınan şarkılarını seslendiren Mustafa Sandal’a, alanı dolduran kalabalık eşlik etti. Ünlü şarkıcı, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.
Kaynak:ANKA