İzmir'de Mustafa Sandal coşkusu: On binlerce kişi hep bir ağızdan söyledi

94. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin, 8. gününde Mustafa Sandal sahneye çıktı.

Sandal, geçmişten günümüze uzanan repertuvarıyla on binlerce kişiye keyifli bir gece yaşattı.

Ünlü şarkıcı, sahneye çıktığında yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir, bu akşam bambaşka. İzmir’e yakışan bir kalabalık bu akşam. Sizlere zaman tüneli tadında, 90’ların en güzel ve en keyifli yıllarına götürmek istiyorum. Bizim konserimiz hiçbir konsere benzemez, gerçekten çok özel bir gece yaşayacağız. Bizim konserimiz candan, içten, yürekten, bütün samimiyetiyle bir konser."