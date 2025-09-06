Cemre Baysel: Murat Yıldırım'la olmak...

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan Güller ve Günahlar dizisinde başrolü Murat Yıldırım ile paylaşacak olan Cemre Baysel, heyecanını paylaştı. Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu, "Seyircilerle buluşmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Baysel, proje için çok heyecanlandığını belirterek, "Güzel işlenen, güzel başlayan ve herkesin motive olduğu bir iş oldu. Çok ince eleyip sık dokuyoruz, düşünüyoruz, tartışıyoruz. İnsanı içine alan ve sürükleyen bir hikayesi var." dedi.

"MURAT YILDIRIM’LA OYNUYOR OLMAK..."

"Zeynep gerçek bir insan gerçek bir karakter. Güçlü ve dobra." diyen ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile partner olmasıyla ilgili, "Bu ikilinin enerjisini merak ediyorum. Murat Yıldırım’la oynuyor olmak, onunla aynı sahneyi paylaşıyor olmak benim için mutluluk" diye konuştu.

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım daha önce Ramo dizisinde birlikte rol almış, ağabey-kardeşi canlandırmışlardı.