Aslıhan Doğan Turan’ın 5 karatlık pırlantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile evli olan Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Turan'ın parmağındaki 5 karatlık pırlanta yüzük, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Göz kamaştıran yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı. 5 karatlık pırlantanın yaklaşık 3 milyon TL olduğu iddia edildi.

İstanbul gecelerinin unutulmaz mekanı Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti

ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJ HAKKINDA KONUŞTU

Öte yandan, Aslıhan Doğan Turan'ın eşi Arda Turan'ın Ukraynalı sunucu Daria Bondar Savina ile Shakhtar Donetsk'in medya kanalına verdiği röportaj da sosyal medyada gündem olmuştu. Röportaj esnasında Arda Turan'ın sunucuyla göz teması kurmaktan kaçınması ve gergin halleri çok konuşulmuştu.

Magazin muhabirleri tarafından bu konu hakkında sorular yöneltilen Aslıhan Doğan, "Çok tatlı biri bu arada. Ben kendisini tanıdım, gördüm. Çok şeker. Evli bu arada. İnşallah onlara da ayıp olmamıştır" dedi.

"Arda Bey'le bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna ise "Hiç konuşmadım. Komik çünkü" yanıtını verdi.