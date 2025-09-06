İstanbul gecelerinin unutulmaz mekanı Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti

İstanbul’un yeme-içme ve gece hayatına damga vurmuş simge isimlerinden, Ece Bar ve 9 Ece Aksoy mekânlarının kurucusu Ece Aksoy, yaşamını yitirdi. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Aksoy, geçtiğimiz günlerde zatürre nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Aksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1943 yılında İzmir’de doğan Ece Aksoy, 1980’li yıllardan itibaren açtığı mekânlarla İstanbul’un sosyal yaşamında önemli bir yer edindi. Levent’te başlayan “Ece Bar” serüveni, zamanla Arnavutköy ve Kuruçeşme’ye taşındıktan sonra Asmalımescit’teki “9 Ece Aksoy” ile devam etti.

AYNI ZAMANDA YAZARDI

Ece Aksoy, sadece bir işletmeci değil, aynı zamanda bir yazardı. Kendi öykülerini ve özel tariflerini bir araya getirdiği “Yemekte Rüzgâr Var” adlı kitabıyla iz bıraktı.

"Ben en çok yemek yaparken ve yazarken kendimim" sözleriyle hem mutfağa hem de kaleme olan tutkusunu dile getirmişti.