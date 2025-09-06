İstanbul gecelerinin unutulmaz mekanı Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti

İstanbul gecelerinin unutulmaz mekanı Ece Bar'ın sahibi Ece Aksoy hayatını kaybetti
Yayınlanma:
İstanbul gecelerinin unutulmaz mekanı Ece Bar'ın sahibi, yeme-içme dünyasının sembol ismi Ece Aksoy hayatını kaybetti.

İstanbul’un yeme-içme ve gece hayatına damga vurmuş simge isimlerinden, Ece Bar ve 9 Ece Aksoy mekânlarının kurucusu Ece Aksoy, yaşamını yitirdi. Uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden Aksoy, geçtiğimiz günlerde zatürre nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Aksoy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1943 yılında İzmir’de doğan Ece Aksoy, 1980’li yıllardan itibaren açtığı mekânlarla İstanbul’un sosyal yaşamında önemli bir yer edindi. Levent’te başlayan “Ece Bar” serüveni, zamanla Arnavutköy ve Kuruçeşme’ye taşındıktan sonra Asmalımescit’teki “9 Ece Aksoy” ile devam etti.

ece-aksoy.jpg

AYNI ZAMANDA YAZARDI

Ece Aksoy, sadece bir işletmeci değil, aynı zamanda bir yazardı. Kendi öykülerini ve özel tariflerini bir araya getirdiği “Yemekte Rüzgâr Var” adlı kitabıyla iz bıraktı.

"Ben en çok yemek yaparken ve yazarken kendimim" sözleriyle hem mutfağa hem de kaleme olan tutkusunu dile getirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
Magazin
Aslıhan Doğan Turan’ın 5 karatlık pırlantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Aslıhan Doğan Turan’ın 5 karatlık pırlantası olay oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Berfu Yenenler: Çılgınca hasta oldum perişanım!
Berfu Yenenler: Çılgınca hasta oldum perişanım!