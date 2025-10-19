İrem Derici hastanelik oldu

İrem Derici hastanelik oldu
Yayınlanma:
Son olarak ünlülere ilişkin uyuşturucu operasyonunda adının geçmesi ile gündeme gelen İrem Derici geçirdiği rahatsızlık nedeni ile konserlerini iptal ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından serumlu fotoğraflarını paylaştı.

Son dönemde adı bir uyuşturucu operasyonunda anılan ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun ve stresli geçen günlerin ardından hastanelik oldu. Serum bağlatan Derici, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Uyuşturucu test sonucu çıkan İrem Derici'den ilk açıklamaUyuşturucu test sonucu çıkan İrem Derici'den ilk açıklama

“SALGINA YAKALANDIM, YÜRÜYEMİYORUM”

Derici, yaptığı açıklamada salgına yakalandığını belirterek, halsizlik ve ağır ishal nedeniyle konserini iptal ettiğini duyurdu:

  • “Ne ararsanız var; influenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten. Hiçbir yerim kımıldamıyor. Günlerdir beklediğim Uşak konserimi ertelemek zorunda kaldım. Bizim ekipteki herkes paramparça. Doktor 5 gün istirahat verdi.”

ekran-goruntusu-2025-10-19-095634-aaqn.webp

“SALGIN VAR, HERKES PERİŞAN”

Derici, hastalık sürecinde dinleyicilerinden anlayış isterken, ekibindeki birçok kişinin de aynı salgına yakalandığını söyledi:

“Salgın var arkadaşlar, dikkat edin kendinize. Ekipteki herkes hasta, ben de pertim.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Enes Batur sessizliğe gömüldü: Tarikat iddiaları gündeme bomba gibi düştü
Arif Erkin Güzelbeyoğlu'na veda: Son yolculuğuna uğurlandı
