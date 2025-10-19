İrem Derici hastanelik oldu

Son dönemde adı bir uyuşturucu operasyonunda anılan ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun ve stresli geçen günlerin ardından hastanelik oldu. Serum bağlatan Derici, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Uyuşturucu test sonucu çıkan İrem Derici'den ilk açıklama

“SALGINA YAKALANDIM, YÜRÜYEMİYORUM”

Derici, yaptığı açıklamada salgına yakalandığını belirterek, halsizlik ve ağır ishal nedeniyle konserini iptal ettiğini duyurdu:

“Ne ararsanız var; influenza, ağır ishal, yürüyemiyorum halsizlikten. Hiçbir yerim kımıldamıyor. Günlerdir beklediğim Uşak konserimi ertelemek zorunda kaldım. Bizim ekipteki herkes paramparça. Doktor 5 gün istirahat verdi.”

“SALGIN VAR, HERKES PERİŞAN”

Derici, hastalık sürecinde dinleyicilerinden anlayış isterken, ekibindeki birçok kişinin de aynı salgına yakalandığını söyledi:

“Salgın var arkadaşlar, dikkat edin kendinize. Ekipteki herkes hasta, ben de pertim.”