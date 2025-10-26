Hollywood yıldızı 100 yaşında hayatını kaybetti

Hollywood efsanesi ABD'li ünlü oyuncu June Lockhart, hayatını kaybetti. Santaçının 100 yaşında hayatını kaybettiğini kızı duyurdu.

ÜNLÜ OYUNCU 100 YAŞINDA ÖLDÜ

Hollywood filmlerinin yanı sıra televizyon dizileriyle şohret olan oyuncu June Lockhart, 100 yaşında hayatını kaybetti.

Lochart'ın ailesinden yapılan açıklamada çok sayıda dizi ve filmde rol alan oyuncunun 23 Ekim Perşembe günü Santa Monica, Kaliforniya'daki evinde doğal sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi.

June Lockhart

'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti

JUNE LOCKHART KİMDİR?

June Lockhart, 25 Haziran 1925'te dünyaya geldi. Genelde televizyon yapımı film ve dizilerde rol alan oyuncu 1950 ve 1960'lı yılların popüler oyuncularından birisidir. Timmy'nin annesi rolünü canlandırdığı uzun dönem devam eden televizyon dizisi Lassie, televizyon filmi Lost In Space ve Doktor Janet Craig rolünü canlandırdığı komedi dizisi Petticoat Junction yer aldığı başlıca yapımlardır.