Hollywood şokta! 46 yaşında hayatını kaybetti

Yayınlanma:
ABD'li oyuncu Brad Everett Young, trafik kazası sonucu 46 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ani ölümü Hollywood camiasında şok etkisi yarattı.

Grey's Anatomy ve Charlie'nin Melekleri gibi yapımlarda rol alan aktör ve fotoğrafçı Brad Everett Young, 46 yaşında yaşamını yitirdi.

Los Angeles'ta 134 numaralı otoyolda meydana gelen kazada, Young, ters yönden hızla gelen bir aracın çarpması sonucu aldığı ağır yaralar nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

brad-everett-young.webp

DİĞER SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis raporlarına göre, Young'ın kullandığı araca çarpan diğer sürücünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Oyunculuğunun yanı sıra başarılı bir fotoğrafçı olarak da tanınan Brad Everett Young, yıllar boyunca birçok gala, prömiyer ve ödül töreninde fotoğraf çekimleri yapmış, farklı yayınlar için projeler gerçekleştirmişti. Young'ın ani vefatı, Hollywood camiasında büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

