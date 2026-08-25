Halit Ergenç'in 15 yıldır gizlediği mesleği ortaya çıktı: 2.5 milyon liraya satıyor

Ünlü oyuncu Halit Ergenç, oyunculuk kariyerinin yanı sıra 15 yıldır sürdürdüğü farklı bir mesleği ilk kez anlattı. Ergenç'in yüksek segment hoparlör tasarlayıp ürettiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun tasarım sürecinde yer aldığı ürünlerin fiyatı ise 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor.

Halit Ergenç, oyunculuk kariyerinin gölgesinde kalan girişimini The Odyofil adlı YouTube kanalına verdiği röportajda anlattı.

Ergenç'in yaklaşık 15 yıldır yüksek segment hoparlör tasarımı ve üretimiyle ilgilendiği belirtildi.

Ünlü oyuncu Halit Ergenç'in, oyunculuk kariyerinin yanı sıra 15 yıldır yüksek segment hoparlör tasarlayıp ürettiği öğrenildi.



Ünlü oyuncunun tasarım sürecinde de yer aldığı ürünlerin fiyatı ise 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor. https://t.co/N2tOsHlVAT pic.twitter.com/xDQ7kdoWbV — Halk TV (@halktvcomtr) August 25, 2026

TOM VE JERRY SETİNDE SÜRPRİZ GÖREV

Ergenç'in bu alandaki çalışmaları onu Hollywood'un ünlü yapım şirketlerinden Warner Bros. Entertainment Inc.'in setine kadar götürdü.

Ünlü oyuncu, Tom ve Jerry filminin Londra'daki setine hoparlörlerin ürün temsilcisi olarak gittiğini anlattı. Görevinin cihazları teslim almak, kurulumlarını gerçekleştirmek ve çekimler sırasında ürünlerin iyi görünmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Ergenç, Londra'ya ürünlerden ayrı gittiğini belirterek sette yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Londra'ya ürünlerden ayrı gittim. Orada hoparlörleri teslim alıp açtım ve temizledim. Doğrudan bir ürün mümessili olarak stüdyoya girdim, oyuncuları gördüm.”

“BEN DE OYUNCUYUM” DEMEDİ

Sette mesleğini kimseye söylemediğini ifade eden Ergenç, ilk kez bir film setinde oyuncu olarak değil, farklı bir görevle bulunduğunu söyledi.

Ergenç, “O dönemde durup da ‘Biliyor musunuz, ben de oyuncuyum’ demedim. İlk defa bir film setinde farklı bir sebeple bulunmuş oldum. Benim için gurur verici bir durumdu. Gerçekten enteresan bir deneyimdi” ifadelerini kullandı.

HOPARLÖRLERİN FİYATI 2,5 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Halit Ergenç'in tasarım ve üretim sürecinde yer aldığı hoparlörler, standart ses sistemlerinden oldukça farklı bir fiyat segmentinde bulunuyor.

Once Custom Sound imzalı özel üretim hoparlörlerin fiyatlarının 1.500 eurodan başladığı, daha büyük ve gelişmiş üst segment modellerde ise fiyatın 45 bin euroya, yani yaklaşık 2,5 milyon liraya kadar çıktığı aktarılıyor.