Güllü 'beni o oynasın' demişti: Serenay Sarıkaya'dan paylaşım geldi

Hayatını kaybeden Güllü'nün, son röportajında kendisini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istediği ortaya çıkmıştı. Gündem olan bu açıklamanın ardından, Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

52 yaşındaki ünlü sanatçı Güllü'nün, Yalova’daki evinin terasından düşerek hayatını kaybetmesi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Sanatçının ölümü sonrası, hayatının film olması halinde kendisini canlandırmasını istediği isim olan Serenay Sarıkaya’dan paylaşım geldi.

SON RÖPORTAJI GÜNDEM OLMUŞTU

Güllü'nün vefatının ardından, sekiz ay önce verdiği son röportajı tekrar gündeme gelmişti. Röportajda, "Hayatını kim canlandırsın istersin?" sorusuna Güllü'nün verdiği yanıt dikkat çekmişti:

"Serenay Sarıkaya, ölüyorum ona. Duruşuna, asaletine, böyle o bambaşka. Bir de biz böyle gizliden Instagram'dan falan yazışırız. Evet, Serenay'dır."

gullu-002.webp

SERENAY SARIKAYA'DAN PAYLAŞIM

Güllü'nün açıklaması, sanatçının kaybının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Bu sırada ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Sarıkaya, Güllü'yü şarkılarıyla andı. Merhum sanatçının "Oyuncak Gibi" albümünü açarak, albümdeki "Sabah Olmadan", "Vur da Öyle Git," "Kopamam Senden," "Gülüm Var" ve "Zalim" gibi şarkılarını paylaştı.

serenay-paylasim.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Magazin
