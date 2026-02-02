Fatih Ürek hakkındaki çirkin iddiaya hastaneden açıklama

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede aylar süren yaşam savaşını kaybederek 30 Ocak Cuma günü yaşamını yitirdi.

59 yaşındaki sanatçının vefatının ardından sosyal medyada "yasaklı madde kullandığı" yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddianın ardından, Ürek’in 3,5 ay boyunca tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Sanatçının rahatsızlanma nedenine ilişkin ortaya atılan spekülasyonların ardından yapılan açıklamada, tedavi süresi boyunca herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Fatih Ürek'in vasiyeti ortaya çıktı

HASTANEDEN YALANLAMA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: