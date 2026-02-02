Fatih Ürek hakkındaki çirkin iddiaya hastaneden açıklama

Fatih Ürek hakkındaki çirkin iddiaya hastaneden açıklama
Fatih Ürek'in vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan "yasaklı madde" iddiaları üzerine, tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede aylar süren yaşam savaşını kaybederek 30 Ocak Cuma günü yaşamını yitirdi.

59 yaşındaki sanatçının vefatının ardından sosyal medyada "yasaklı madde kullandığı" yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddianın ardından, Ürek’in 3,5 ay boyunca tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Sanatçının rahatsızlanma nedenine ilişkin ortaya atılan spekülasyonların ardından yapılan açıklamada, tedavi süresi boyunca herhangi bir madde kullanımına dair bulguya rastlanmadığı belirtildi.

HASTANEDEN YALANLAMA GELDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "15 Ekim 2025 günü sanatçı Fatih Ürek, 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanemize kabulünün ardından gerekli tüm acil ve ileri yaşam destek müdahaleleri, ilgili uzman hekimlerimiz tarafından eksiksiz şekilde uygulanmıştır.
  • Hastanın evindeki ilk müdahale sürecinde, nakil aşamasında ve hastanemizdeki yatış süresi boyunca, entübe halde olan ve bilincinin olmadığı bu süreçte; yapılan klinik değerlendirmeler ve tedavilerinde; son günlerde bazı sosyal medya paylaşımlarında iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgi söz konusu olmamıştır.
  • Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

