Farah Zeynep Abdullah ile Athena Gökhan otoparkta yakalandı

Farah Zeynep Abdullah ile Athena Gökhan otoparkta yakalandı
Yayınlanma:
Farah Zeynep Abdullah ile Athena Gökhan, otoparkta yemek yerken kameralara yakalandı.

Aşk iddialarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, bu kez otopark görüntüleriyle gündem çok konuşuldu.

İkili, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’de bir restorana gitti. Ancak mekânda yer bulamayınca otoparkta masa kurdurarak yemek yemeyi tercih ettiler. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığına göre ünlü çift, kimseye yakalanmamak için bu yöntemi seçti ancak görüntülenmekten kurtulamadı.

farah-zeynep-abdullah-ile-gokhan-ozoguz.webp

FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN ESPRİLİ YANIT

Otoparkta yemek görüntülerinin sosyal medyaya yansımasının ardından Abdullah, iddialara mizahi bir dille yanıt verdi. "Mekânda yer yoktu" diyen ünlü oyuncu, ardından sosyal medya hesabından "Romantik kaçamak" notuyla paylaşımlar yaparak olayı ti’ye aldı.

farah-zeynep-abdullah.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

